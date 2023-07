LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | finale movimentato | Longo Borghini sfida Van Vleuten

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.00: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quintadel, uno degli appuntamenti più prestigiosi per il ciclismo femminile dell’intera estate. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quintadel, uno degli appuntamenti più prestigiosi per il ciclismo femminile dell’intera estate. Una corta mapercorso caratterizza la frazione odierna: saranno solamente 105,6 i chilometri da affrontare, ma lo spazio per rifiatare sarà poco. Si parte da Salassa (TO) e, dopo un breve tratto pianeggiante, le ...