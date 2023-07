LIVE Berrettini-Sonego | Wimbledon 2023 in DIRETTA | giocatori in campo | il meteo tiene per ora!

(Di martedì 4 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 Iniziato il palleggio di riscaldamento.ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. 12.00 Ci siamo! Sembra che ilper ora abbia pietà.appena scesi in! 11.55 Matteo che è alla quinta partecipazione ai Championships, le stesse di, che come miglior risultato vanta gli ottavi di finale del 2021 quando perse da Roger Federer in 3 set. La finale dello stesso anno rappresenta ovviamente il miglior risultato di un italiano ae di un italiano. 11.50 -10 all’inizio, le previsioni sono pessime, vedremo se si riuscirà a giocare. 11.45 Il favorito, in virtù dell’ultimo precedente vinto per 6-1 6-2 a Stoccarda, è sicuramente Lorenzo. La ...

WIMBLEDON (REGNO UNITO) -contro Sonego, tutto pronto per il derby azzurro nel primo turno di Wimbledon. I due tennisti si sono già affrontati a Stoccarda nelle scorse settimane. Una sfida che ha visto la vittoria ...E' il giorno del derby a Wimbledon, cone Sonego che si sfidano in un derby azzurro alle ore 12. In campo anche Cecchinato e Arnaldi, quest'ultimo al debutto assoluto nel main draw londinese. Il torneo in diretta su Sky Sport e ...Debutto nella parte alta del tabellone per Matteo, che sfida l'amico e compagno di nazionale Lorenzo Sonego in un derby azzurro. I due si erano trovati uno contro l'altro sull'erba anche ...

LIVE Berrettini-Sonego, Wimbledon 2023 in DIRETTA: dalle 12.00 il derby italiano. Il romano sogna la rinascita OA Sport

Derby italiano in programma al primo turno di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ In campo alle 12 Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego per il derby azzurro che li vede contro già al pri ...