(Di martedì 4 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 -10 all’inizio, le previsioni sono pessime, vedremo se si riuscirà a giocare. 11.45 Il favorito, in virtù dell’ultimo precedente vinto per 6-1 6-2 a Stoccarda, è sicuramente Lorenzo. La partita però è apertissima, speriamo di vedere sprazzi di vero! 11.35 Ci siamo dunque, pioggia permettendo tra 25 minutifaranno il loro ingresso in campo! 11.15 Meno di un ora all’inizio della seconda giornata di! Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la seconda giornata dei Champioships! Quest’oggi gli occhi di tutti gli appassionati italiani e non solo saranno sulazzurro tra Matteoe ...

E' il giorno del derby a Wimbledon, cone Sonego che si sfidano in un derby azzurro alle ore 12. In campo anche Cecchinato e Arnaldi, quest'ultimo al debutto assoluto nel main draw londinese. Il torneo in diretta su Sky Sport e ...Debutto nella parte alta del tabellone per Matteo, che sfida l'amico e compagno di nazionale Lorenzo Sonego in un derby azzurro. I due si erano trovati uno contro l'altro sull'erba anche ...... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on demand. L'incontro inizierà alle 12:00 .- Sonego: il pronostico Tutto, ...

LIVE Berrettini-Sonego, Wimbledon 2023 in DIRETTA: dalle 12.00 il derby italiano. Il romano sogna la rinascita OA Sport

Derby italiano in programma al primo turno di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ In campo alle 12 Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego per il derby azzurro che li vede contro già al pri ...