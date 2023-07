LIVE Berrettini-Sonego 6-7 | 0-0 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | primo set serrato | romano in crescita Poi arriva la pioggia

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 Vi terremo aggiornati, sicuramente le possibilità di schiarita nelle prossime ore non sono alte. Vedremo come evolverà la situazione. Piove! Gioco interrotto di nuovo, stavolta si copre il campo. 15-0 Servizio e dritto Matteo.6-7 (5)!set durato 1 ora precisa che ha visto non giocarsi i primi 8 giochi al servizio, con una striscia incredibile di 33 punti vinti dal giocatore al servizio su altrettanti disputati. Nella seconda metà del set invece primasul 5-5, poinel gioco dopo hanno avuto chance di chiudere anzitempo il parziale. Vedremo che piega prenderà questo secondo parziale. Match gradevolissimo fino adesso. 6-5. Splendido dritto vincente su palla ...