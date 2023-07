LIVE Berrettini-Sonego 6-6 3-4* | Wimbledon 2023 in DIRETTA | e tiebreak sia!

(Di martedì 4 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3. Stecca il drittoche perde così con gli interessi il mini-break. 3-3 Grave gratuito di dritto del romano. 3-2. Errore di rovescio. 3-1. Violento il dritto del romano, fuori il recupero del torinese. 2-1. Ace (4). 1-1 Sul nastro la risposta dicol dritto. 1-0. Prima vincente. 6-6 Servizio e dritto. 40-30 Vince il punto in difesa! Ottimo segnale! 30-30 Scende a rete dietro al backmamette in rete il passante di dritto. 15-30 Rovescio in rete di. 15-15 Appena lungo il rovescio diin risposta. 0-15 ...

Debutto nella parte alta del tabellone per Matteo, che sfida l'amico e compagno di nazionale Lorenzo Sonego in un derby azzurro. I due si erano trovati uno contro l'altro sull'erba anche ...Benvenuti alla diretta scritta, la giornata per noi italiani inizia con la massima attenzione sul Court 2, dove va in scena il derby- Sonego. Sempre alle 12 scende in campo Sara Errani ...WIMBLEDON (REGNO UNITO) -contro Sonego, tutto pronto per il derby azzurro nel primo turno di Wimbledon. I due tennisti si sono già affrontati a Stoccarda nelle scorse settimane. Una sfida che ha visto la vittoria ...

LIVE Berrettini-Sonego, Wimbledon 2023 in DIRETTA: dalle 12.00 il derby italiano. Il romano sogna la rinascita OA Sport

In programma oggi 4 luglio il derby azzurro Berrettini-Sonego, molto atteso e centrale nella stagione del campione romano. Bene Musetti e Sinner ...Derby italiano in programma al primo turno di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...