LIVE Arnaldi-Carballes Baena | Wimbledon 2023 in DIRETTA | prima match equilibrato per l’italiano

Leggi su oasport

(Di martedì 4 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladelMatteo-Roberto, valevole per il primo turno del Roland Garros. Il ligure sogna lavittoria nel tabellone principale dei Championships. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni,ha raggiunto il main draw nello Slam londinese ed il sorteggio gli ha regalato un primo turno abbordabile.non è certamente un erbivoro e non è mai riuscito ad andare al secondo turno nelle quattro partecipazioni a. Sicuramente perè un ulteriore test in una stagione che lo ha visto ...