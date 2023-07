Lite tra ex concorrenti GF Vip | «Accompagnati fuori dal locale» Chi sono

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 4 luglio 2023) Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli stanno facendo parlare nuovamente di sé. Ieri, infatti, il ragazzo ha annunciato la separazione definitiva dalla sua fidanzata, ma qualcosa non torna. Nella stessa sera, infatti, i duestati avvistati all'interno del medesimosituato in Costa Smeralda. In loro compagnia c'erano anche altri ex coinquilini del GF Vip, ovvero, Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Ad un certo punto, però, sarebbe nata una discussione molto accesa, al punto che i buttaavrebbero provveduto a mandare via dalla struttura tutti e quattro i protagonisti. Nella faccenda, però, sembra siano coinvolte anche altre persone. Rissa in untra exdel GF Vip: Daniele, Oriana, Giaele e Micol buttatiNotte di fuoco per alcuni ex ...