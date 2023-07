L’Italia di Meloni esiste solo nei suoi sogni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 4 luglio 2023) Sulla narrazione, nessun dubbio è quasi imbattibile. Peccato che con la narrazione non si rassicuri l’Unione europea e non si possano piegare i numeri. La presidente del Consiglio Giorgiainizia la settimana mettendoci la faccia nel tentativo di risollevare le sorti di un governo pieno di lividi dopo il fallimento del Consiglio europeo, il caso Santanchè ancora caldo e le infelici uscite del sottosegretario Vittorio Sgarbi, mentre Salvini e Tajani litigano in mezzo alla piazza sulla collocazione europea. La premier apre la giornata con un’intervista al Corriere della Sera in cui celebra il successo italiano “in tema di contrasto di flussi migratori” (sono aumentati quasi del 50% dall’anno precedente) e chiedendo di “smettere di fare allarmismo sul Pnrr”. La tecnica è fin nota nella politica italiana: “Colpa dei governi precedenti”, dice...