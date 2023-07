Lione sotto osservazione | strada spianata per Pulisic al Milan?

Da allora qualcosa è stato fatto, soprattuttola spinta delle istituzioni internazionali. Ma ... Il sindaco diha deciso di far pagare più salata la sosta alle auto di grossa cilindrata. Il ...In particolare, è finitala lente di ingrandimento l'attuale massa salariale del, che supera i limiti consentiti e che dovrà dunque essere ridotta per consentire alla società di Textor di ...Tour de France "scorta" fino a Parigi dove comunque arriverà. Per le autorità francesi, che hanno già ... che resta pesantemente impegnato su molti fronti caldi da Parigi a Brest ae ...Milan pronto a reinvestire il tesoretto Tonali sul calciomercato: doppio assist per Pulisic e Arda Guler, che si avvicinano alla corte di Pioli ...Un incontro per l’inizio della nuova stagione e per fare un bilancio sul mercato. Pioli, dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Grecia, ieri si è incontrato in sede con l’ad Furlani e tutto il t ...