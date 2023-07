L' investitore di Giusy Caliandro è ricercato per omicidio volontario

Secondo alcune voci in paese , al momento non confermate ufficialmente dagli inquirenti, la persona alla guida dell'auto potrebbe aver colpito deliberatamenteal termine di un litigio scoppiato ...Secondo alcune voci in paese , al momento non confermate ufficialmente dagli inquirenti, la persona alla guida dell'auto potrebbe aver colpito deliberatamenteal termine di un litigio scoppiato ...

Si stringe il cerchio intorno all'investitore di Giusy Caliandro: qualcuno ha visto la targa InformazioneOnline.it

La Procura di Varese indaga per omicidio volontario «anche in campo internazionale» sulla morte di Giuseppina Caliandro, detta Giusy, la donna di 41 anni investita e uccisa da un’auto sabato sera a ...Secondo le testimonianze l’auto che ha travolto la donna l’ha fatto di proposito, puntandola e poi fuggendo a tutta velocità.