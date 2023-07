Limbiate | annullato Pool party per sole donne muslim friendly | Isabella Tovaglieri | “Segregate | dove sono le femministe di Schlein?”

(Di martedì 4 luglio 2023) L’evento Bahja (in arabo vuol dire gioia), previsto per l’8 luglio, è statodopo un lungo weekend di dibattiti accesi tra gli organizzatori/sostenitori e l’europarlamentare. Nel dettaglio, si tratta di unprivato per. L

E invece il Bahja Pool Party , inizialmente programmato per il prossimo 8 luglio a(Monza) non ci sarà.. 'Restrizioni discordanti con i nostri ideali' A comunicarlo la direzione ...Così scrivono su Istagram gli organizzatori dell'evento all'Acquapark di, al quale volevano partecipare donne delle comunità musulmane lombarde. Eventoieri a causa delle polemiche ......piccolo evento di provincia in programma alle Piscine al gabbiano nella città brianzola di,... Il Bhaja Pool Party, questo il nome dell'evento, è statoperché i gestori dell'acquapark ...

Limbiate, annullato il party in piscina per donne musulmane IL GIORNO

L'annullamento del party in piscina per sole donne musulmane alimenta la polemica politica. Plaude la Lega, contro Alleanza Verdi e Sinistra ...Ad indicare che la festa privata è solo rimandata, e non annullata. La decisione di eliminare l’evento è arrivata dai gestori dell’acquapark, le piscine Il Gabbiano di Limbiate, contattati dagli ...