Ligabue | in pre-order il disco Dedicato a noi | nuove date nei palasport

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 4 luglio 2023) Lucianoannuncia la data di uscita e la copertina del nuovoa noi, da oggi in pre-, insieme adel suo tour neiA 3 anni dal suo ultimo lavorografico, il 22 settembre usciràa noi (Warner Music Italy), il nuovo album di inediti di Luciano. L’album, da ora disponibile in pre-.lnk.to/anoi), è stato anticipato in radio dal singolo Riderai, scritto dae prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. In attesa del nuovo album, il Liga sarà protagonista di due concerti negli stadi di Milano e Roma: domani, mercoledì 5 luglio, allo Stadio San Siro ...