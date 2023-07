Ligabue | a settembre uscirà  il nuovo album di inediti | dettagli e date del tour 

(Di martedì 4 luglio 2023) A 3 anni dal suo ultimo lavoro discografico, il 22“DEDICATO A NOI” (Warner Music Italy), ildidi LUCIANO. L’, da ora disponibile in pre-order (.lnk.to/dedicatoanoi), è stato anticipato in radio dal singolo “Riderai”, scritto dae prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. È online anche il video lyric del brano, con la regia di Arnaldo Catinari e il montaggio curato da Riccardo Guernieri: https://www.youtube.com/watch?v=qUIWXv DdfY In attesa del, il Liga sarà protagonista di due concerti negli stadi di Milano e Roma: domani, mercoledì 5 luglio, allo Stadio San Siro di Milano e venerdì 14 luglio allo Stadio ...

Il prossimo 22pubblicherà il nuovo album "Dedicato a noi" che è stato anticipato dal primo singolo "Riderai". Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se il tuo concerto preferito è ...'DEDICATO A NOI" è il titolo del nuovo album di inediti di LUCIANOin uscita il 22. L'album è stato anticipato in radio dal singolo Riderai , scritto dae prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci. È online anche il video ...... martedì 18 con NANDO RIZZO che propone "Due artisti a confronto: Vasco -" (Piazza Isoleri),...chiude il ricco cartellone, mercoledì 6 la AMARCORD ROCK BAND con un Music live anni '70 '...

La scaletta del concerto di Ligabue a Milano San Siro Sky Tg24

MESSINA – Nel giorno del concerto di Tiziano Ferro al San Filippo, Ligabue annuncia la seconda data al Palarescifina di Messina. L’evento del 30 novembre 2023 va ormai verso il sold out: sono rimasti ...Il rocker di Correggio, dunque, suonerà al PalaRescifina sia il 30 novembre che l’1 dicembre Ligabue a Messina raddoppia. Dopo Verona, Torino e Genova, anche per Messina (così come per Perugia ed Ebol ...