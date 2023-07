Liga | prezzi fissi negli stadi per il settore ospite Barcellona e Real Madrid non aderiscono

(Di martedì 4 luglio 2023) Inè arrivata la svolta che riguarda tutti i tifosi delle diverse squadre che parteciperanno al prossimo campionato della Spagna. Infatti, la federazione spagnola ha approvato una proposta di 14 club su 20 dellache hanno portato a fissareper ildi partite della prossima stagione. La proposta, che prevede la cessione al club visitante di un minimo di 300 biglietti dela 30 euro l’uno in tutte le partite che vedono coinvolti i 14 club aderenti all’accordo,, non è stata ratificata da tutti i club però. Infatti,appartengono a quei sei club che hanno deciso di non firmare la proposta. Le squadre che, invece, hanno abbracciato l’idea della ...

