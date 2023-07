Libero l’uomo che sfregiò con l’acido Lucia Annibali | “Mi ha chiesto perdono | non ho voluto incontrarlo”

Leggi su tpi

(Di martedì 4 luglio 2023) Aveva sfiguratoin cambio di 30mila euro. Dopo aver scontato 9 dei 12 anni previsti dalla pena, Rubin Talaban è stato scarcerato per buona condotta ed è stato espulso dall’Italia. La fine della detenzione risale allo scorso aprile, a 10 anni dall’aggressione all’avvocata di Pesaro, ma la notizia è arrivata solo adesso, riportata dal Messaggero. Il 41enne albanese era stato assoldato da Luca Varani, ex compagno della donna, che aveva commissionato l’aggressione a lui e al connazionale Altistin Precetaj. La notte del 16 aprile 2013 i due, incappucciati, avevano aspettato la donna sul pianerottolo di casa e poi le avevano gettatoin faccia. “Fu preciso, lento, sicuro. L’ho visto prendere la mira e tirarmi il liquido in faccia, dal basso verso l’alto, da destra verso sinistra”, ha raccontato l’avvocata al Corriere ...