LG lancia Apple AirPlay per gli hotel TV e altre novità per alberghi

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – LG Electronics ha presentato le propriein materia di display per il settore hospitality in occasione di Hitec 2023, la più importante fiera al mondo dedicata alle soluzioni tecnologiche per il settoreero tenutasi a Toronto, Canada. In particolare, LG ha presentato i nuoviTV dotati di tecnologia, che permette agli ospiti di condividere contenuti dal proprio iPhone o iPad sul televisore della propria camera. Gli ospiti dell’potranno quindi connettere in tutta sicurezza il proprio iPhone o iPad allo smart TV LG dell’scansionando semplicemente un codice QR. Grazie all’assenza di login o password da ricordare o di un’applicazione da scaricare a parte, questa soluzione è la più semplice per un ...