L' Fmi incastra i Verdi | energia alle stelle per i diktat ecologisti

(Di martedì 4 luglio 2023) La crisi energetica sembra ormai un lontano ricordo: il gas sonnecchia da mesi sui 30 euro, gli stoccaggi sono pieni e le imprese hanno retto l'urto dei maggiori costi. Ma la tempesta sui mercati dell'è costata allo Stato italiano 119 miliardi di euro in tre anni, dei quali 70 soltanto nel 2022. Un fiume di denaro che è servito a proteggere famiglie e aziende dalla galoppata di un'inflazione in gran parte figlia dei rincari di metano e petrolio. Certo, colpa della speculazione e della ripresa dell'economia mondiale dopo il Covid. Ma soprattutto delle politiche climatiche che hanno ridotto la capacità produttiva dei gruppi del settore energetico. A sostenere la tesi, dati alla mano, è il Fondo Monetario Internazionale che, un recente studio, ha analizzato la dinamica degli investimenti di 117 società quotate sparse per il mondo, che contano per il 40% della ...