Lega Serie A | slitta l’evento per il calendario 2023-2024 L’orario

(Di martedì 4 luglio 2023) Domani ci saràper la programmazione deldella prossima stagione diA. Il nuovo orario scelto per la presentazione. EVENTO – Domani alle 12.30, non quindi alle 12, ci saràper programmare ildella prossima stagione diA. Alla trasmissione ci saranno ovviamente il Presidente dellaA Lorenzo Casini e l’AD Luigi De Siervo. Presenzieranno anche tre leggende italiane, ossia Fabio Cannavaro, Luigi Di Biagio e Alessandro Matri. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-- Tutti i diritti ...

I diritti tv dellaA, con lache ha deciso di allungare la fase di trattative fino al 2 agosto e con Sky, Dazn e Mediaset che sono attualmente in pista "Non ci mettiamo adesso a ...... ha poi giocato con le maglie di Robur, Rimini, Pistoiese, ancora Siena e Lavagnese, fraC e ... perché mi dispiace vedere questa città, che ho incontrato per la prima volta inPro a Siena, ...La nuova stagione dellaA 2023 - 24 si prepara a partire. Domani, a partire dalle ore 12, il sorteggio del calendario ... Laha stabilito i parametri per la sua formazione. Così come avvenuto ...

Fumata nera sui diritti tv, la Serie A continua le trattative Agenzia ANSA

Si delinea lo scenario di un palinsesto settimanale senza intervalli. Non ci sarebbero più le tre partite la domenica alle 15, ma solo due La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa tra Lega ...Ne vedremo di tutti i colori. Ma il colore verde no. Stiamo parlando delle maglie della Serie A, alla luce del regolamento emanato dalla Lega Calcio. Che contiene disposizioni severe e tassative, che ...