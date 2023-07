Lega Pro e Bosch Tec insieme col progetto ' Terzo Tempo'

(Di martedì 4 luglio 2023) Nasce undi formazione visto come "un allenamento al futuro" per i giocatori di Serie C MILANO - Si chiama "" ed è il programma di formazione professionale presentato dalla...

...un progetto di formazione visto come "un allenamento al futuro" per i giocatori di Serie C MILANO - Si chiama "Terzo tempo" ed è il programma di formazione professionale presentato dallain ...Alessandra Basso , eurodeputatoJacopo Coghe ,Vita & Famiglia Matteo Fraioli ,Vita & Famiglia Francesco Borgonovo , Vicedirettore del quotidiano italiano "La Verità" Weronika ...... dice l'ex difensore a margine della conferenza stampa "Terzo Tempo", il progetto di Bosch Tec ededicato ai club di Serie C e ai loro calciatori. xh1/ari/gtr

Calciomercato Lega Pro: tutte le trattative e le news di oggi La Casa di C

Nasce un progetto di formazione visto come 'un allenamento al futuro' per i giocatori di Serie C MILANO (ITALPRESS) - Si chiama 'Terzo tempo' ed è ...(ANSA) - MILANO, 04 LUG - Si è aperto il sipario sul progetto Terzo Tempo, presentato a Milano all'auditorium Bosch per offrire uno sbocco nel mondo del lavoro ai calciatori di serie C, ...