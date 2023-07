Lecce | raduno fissato per il 10 luglio Ritiro a Folgaria dal 16 al 30

Leggi su sportface

(Di martedì 4 luglio 2023) Manca meno di una settimana alla ripresa delle attività per il, che si prepara a disputare la seconda stagione consecutiva in Serie A. Lunedì 10la squadra si presenterà per le rituali visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano. I test sul campo inizieranno mercoledì 12 con il nuovo staff tecnico guidato da Roberto D’Aversa. Dal 13 al 15 l’attività proseguirà con delle sedute d’allenamento sempre in sede, prima di partire il 16 verso, sede prescelta per ilprecampionato, dove nel pomeriggio è programmato il primo allenamento presso il centro sportivo “Mauro Marzari”. Ilprecampionato terminerà domenica 30. SportFace.