Lecce | piace Esposito se parte Hjulmand | la richiesta dello Spezia

(Di martedì 4 luglio 2023) Dopo aver scelto D'Aversa come nuovo allenatore, ilha iniziato a muoversi sul mercato. Tante richieste per i gioielli di Corvino,...

Nell'estrazione di sabato 1° luglio a Campi Salentina, in provincia di, è stato centrato un 8 ...- - Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti "Mi"...8.40 - C'è grande concorrenza per la punta del Salisburgo Noah Okafor :a Roma, Milan e ... ilha confermato il ritorno, a titolo definitivo, del difensore classe '97 Marin Pongracic, ...Pur non essendo infatti giovanissimo (26 anni), Dia rappresenta un profilo chemolto alla ... e Lorenzo Colombo , che ha disputato l'ultimo campionato con il

Serie A. Lecce, piace il centrocampista Ramadani Pianetalecce

All'Inter mancano due centrocampisti e Frattesi pare sfumare vista la posizione del Sassuolo sul prezzo. E allora i nerazzurri valutano alternative: secondo il Corriere dello Sport, occhi ...La Gazzetta dello Sport: piace il talentino dello Spezia Salvatore Esposito al Lecce se dovesse partire Morten Hjulmand. Secondo La Gazzetta è una soluzione più che praticabile, anche perché il regist ...