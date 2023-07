Lecce | ecco D'Aversa | 'Se arrivano certe offerte per i nostri gioielli | è giusto monetizzare'

Commenta per primo Ilha presentato in conferenza il suo nuovo allenatore, Roberto D'Aversa . 'Sono felice di essere il rappresentante di un club così importante, proveniente da due stagioni importanti. Non vedo l'...D'Aversa: "Lavoro svolto dalmodello per l'Italia" A prendere la parola è stato poi D'Aversa :... In attesa delle ultime ufficialità,dove e quando le squadre inizieranno gli allenamenti e ...Gallipoli è pronta a aprire le sue porte ai turisti che la sceglieranno come meta delle vacanze, ma a 'vigilare' sulla città ci penseranno gli uomini in divisa.i risultati dei controlli straordinari ...

Lecce, ecco D'Aversa: 'Se arrivano certe offerte per i nostri gioielli, è ... Calciomercato.com

Il Lecce mette gli occhi su Salvatore Esposito. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il responsabile dell'area tecnica salentina Pantaleo Corvino.Le prime parole da tecnico del Lecce da parte di Roberto D’Aversa. Tutte le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa RINGRAZIAMENTI. “E’ un piacere vedervi così numerosi. Devo ringraziare il pres ...