Le tasse | la morte | la pioggia a Wimbledon | il day 2 sorride solo ad Alcaraz e Murray

Leggi su sportface

(Di martedì 4 luglio 2023) Dei 77 match in programma anella giornata di martedì 4 luglio, se ne sono conclusi solamente otto. Non si può dire pertanto che sia stato un successo il day 2 dello slam londinese e la colpa non può che essere della. Il maltempo si è infatti abbattuto sui prati di Church Road alle 12:00 ore locali e non ha lasciato scampo agli organizzatori, costringendoli a cancellare tanti incontri e rinviarne altrettanti, originariamente sospesi, al giorno successivo. Laperò non si è limitata a cadere incessantemente su Londra, ma ha anche irriso i giocatori, dato che a metà pomeriggio sembrava finalmente aver lasciato spazio al sole tanto che erano stati persino tolti i teloni dai campi. Neppure il tempo di pensare alla ripresa, però, che ha ricominciato a piovere ed è stato inevitabilmente deciso di rimandare tutto al ...