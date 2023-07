Le Relazioni Difettose – «Una storia a distanza | entrambi sposati | finirà?»

Leggi su iodonna

(Di martedì 4 luglio 2023) Cara Ester, ti scrivo perché forse, se metto nero su bianco quello che provo e sento, magari troverò il coraggio di ammettere che questaclandestina debba finire. Cinque anni fa conosco E., all’epoca 45enne bello come il sole e ironico. Lui sposato con un figlio, io 35enne sposata con due figli e un matrimonio in piena crisi e 100 km che ci separano. Per motivi di lavoro ci incrociamo sporadicamente finche’ non iniziamo a scriverci e decidiamo di regalarci leggerezza, mettendo in chiaro subito che non devono esserci coinvolgimeti e che i rispettivi matrimoni non si mettono e non si metteranno in discussione. Fatto sta, che sono 5 anni che stiamo assieme, ne abbiamo attraversate di ogni, malattie dei genitori, morte di mio padre, la pandemia e chi piu’ ne ha piu’ ne metta. Fatto sta che ci siamo conivolti, ma la nostra...