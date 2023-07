Le Pen? No | ecco chi mi preoccupa | Nicola Porro | parole pesantissime

(Di martedì 4 luglio 2023) Non Marine Lema il verde Frans Timmermans: secondoè il vicepresidente della Commissione europea che dovrebbe farcire e non la leader dell'opposizione francese. Parlando di Timmermans, il giornalista - nel suo appuntamento con "La zuppa di" - lo definisce come "quello che vuole meno crescita con le sue misure". "Abbiamo uno come Timmermans che comanda e che ci ha fatto la direttiva per farci andare tutti quanti con le macchine elettriche e noi non abbiamo potenza elettrica; non voleva il nucleare; non voleva che si coltivassero un milione e 200mila campi in Europa perché bisogna dare più spazio alle foreste - ha continuato il conduttore di Quarta Repubblica nella sua rassegna stampa di oggi, martedì 4 luglio -. Timmermans ci vuole più verdi con meno ...

Salvini flirta con Le, Tajani lo stoppa. Salvini però - come spesso accade - va per la sua e, prima del colloquio con i vertici del Fronte nazionale, Lee Jordan Bardella (in videoconferenza ......n infastidita dal secco no di Antonio Tajani a qualsiasi ipotesi di alleanze con Marine Lee ...il nodo. Il problema sta lì: nei compagni di viaggio che il premier italiano dovrà abbandonare, ..., quindi, l'esito dei recenti sondaggi politici condotto da BiDiMedia . Calano Fratelli d'... È scontro tra Tajani e Salvini in merito all'alleanza con Marine Le. In termini di equilibrio ...

Nicola Porro, parole pesanti: "Le Pen No, ecco chi mi preoccupa" Liberoquotidiano.it

Ecco, adesso Elly Schlein sembra voler fare la stessa cosa per ... Salta l'incontro a Roma Salvini-Le Pen: si vedranno in videoconferenza ...È l'accessorio ideale per coloro che utilizzano iPad e iPad Pro per attività di disegno, annotazione e prendere appunti.