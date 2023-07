“Le mani addosso | cacciate dal locale” Giaele De Donà | Micol Incorvaia e Oriana Marzoli | cosa è successo in Sardegna

(Di martedì 4 luglio 2023) Lite trae Daniele Dal Moro, caos in. L’annuncio dell’influencer e imprenditore veneto ha scatenato tante discussioni sulla ormai ex coppia del Grande Fratello Vip. Daniele è stato chiarissimo: stavolta la rottura con la modella venezuelana è definitiva. Eppure sembrava che i due andassero d’amore e d’accordo, almeno a giudicare dalle foto insieme che li ritraevano felici in vacanza. Ma inqualche ha mandato in frantumi la loro relazione. Un’utente ha fatto una segnalazione a Deianira Marzano: “Indagare… ci sono testimoni di ieri sera che dicono che la discussione tra gli Oriele si avvenuta perché Dani e Soleil si sono parlati molto da vicino”. Dunque la ‘colpa’ sarebbe di questa chiacchierata con Soleil?ha ...

...lee spesso perde conoscenza, ha riferito il Team Against Torture. Le è stata diagnosticata una lesione cranica. Gli aggressori le hanno rasato i capelli a zero e le hanno gettato...Erano in Sardegna al Ritual e hanno iniziato a litigare per colpa di Soleil si presume e loro si sono messe le, uno show… e lei poi ha buttato i vestiti di lui fuori dalla ...(PEZZO AGGIORNATO) Oriana e Daniele cacciati da un locale "": indiscrezione shock, spuntano tre versioni " VIDEO https://t.co/VfiuIHBwnZ #oriele #gfvip #orianistas BlogTivvu.com (@...

Oriana Marzoli, Soleil e Daniele, clamorosi retroscena dalla ... 361 Magazine

Caos in un noto locale della Sardegna dove tre ex concorrenti del GF Vip sarebbero state cacciate via dopo una lite.Sarebbe degenerata la fine della relazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: i due ex gieffini arrivati alle mani in Sardegna