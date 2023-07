Le liti con l’azienda | la striscia | la concorrenza | perché Bianca Berlinguer ha detto addio alla Rai

Leggi su open.online

(Di martedì 4 luglio 2023)«non ne poteva più». In Rai «le hanno fatto terra bruciata intorno, doveva battagliare su tutto». In queste parole attribuite dal Fatto Quotidiano a una “fonte interna” di viale Mazzini si spiegala conduttrice di Cartae storico volto del Tg3 ha deciso di lasciare la Rai. Una decisione diventata ufficiale ieri dopo i rumors della scorsa settimana. E dopo un incontro con l’a.d. Roberto Sergio, che in mattinata aveva lanciato l’rme.sarà presente stasera a Cologno Monzesepresentazione dei palinsesti Mediaset. Per lei Pier Silvio Berlusconi annuncerà un programma in prima serata, molto probabilmente il martedì. E unaquotidiana nel pre-serale. In Raiguadagnava il ...