Le lenti a contatto rappresentano un’alternativa tattica agli occhiali da vista Ma come scegliere quelle più adatte alle proprie esigenze? E quali sono le regole da rispettare per un uso sicuro | soprattutto in estate? Lo abbiamo chiesto a un esperto

Leggi su iodonna

(Di martedì 4 luglio 2023) Estetica, praticità ma non solo:diverse le motivazioni che portano adi utilizzare lein alternativada. Darigide amorbide, in commercio, ormai, se ne trovano di tutti i tipi. Mapiù? Eper un usodelle, specie d’tra bagni in mare e tuffi in piscina? Per fare chiarezzarivolto alcune domande al dottor ...