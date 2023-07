Le hanno cacciate dal locale | la voce imbarazzante | rissa in Sardegna

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) L'esperta di gossip Deianira Marzano rivela un retroscena su Oriana e Daniele che, a suo dire, avrebbero litigato in uninper Soleil. A quanto pare sarebbero interevnute anche le amiche di lei e sarebbe iniziata, sempre secondo quanto riporta la Marzano, una vera e propria "". Infine, tutte, sarebbero statevia dal. Ecco cosa ha raccontato la Marzano: "Sono statedal. Erano inal Ritual einiziato a litigare per colpa di Soleil si presume e loro si sono messe le mani addosso, uno show… e lei poi ha buttato i vestiti di lui fuori dalla finestra". "Ovviamente Soleil non c'entra nulla, se non di aver educatamente salutato Daniele e forse scambiato davanti a tutti due ...