Le foto di Ludovica Valli sono ritoccate? L' influencer furiosa risponde agli hater

Leggi su today

(Di martedì 4 luglio 2023) È tempo di mare, sole ein costume da bagno. I feed di Instagram e TikTokcolmi di vip, e non solo, che si godono il caldo estivo in riva al mare e tra questi c'è ancheche per sponsorizzare la nuova linea di bikini di un noto marchio italiano ha condiviso alcuni scatti...