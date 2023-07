Le Europee e i bluff che non fanno bene all’Italia. Il corsivo di Cangini

Leggi su formiche

(Di martedì 4 luglio 2023) Nel garbuglio delle dichiarazioni più o meno conflittuali dei leader del centrodestra in vista delle prossime elezionisi intravedono almeno due. Il primo è quello di Matteo Salvini. Il leader leghista cerca come meglio può di erodere i consensi di Giorgia Meloni e per farlo dà libero sfogo a quel sentimento antieuropeista che fino alle scorse Politiche caratterizzava anche Fratelli d’Italia. È una strategia spregiudicata, che compromette l’immagine dell’Italia come Paese affidabile agli occhi delle istituzionie dei mercati finanziari. Ma quando Salvini invoca una maggioranza organica di centrodestra in Europa analoga a quella che governa l’Italia sa di chiedere l’impossibile. Così come i gollisti francesi non concepiscono alcun accordo politico con il Fronte Nazionale di Marine Le Pen, i Cristiano democratici ...