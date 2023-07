Le Banlieues contro tutti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 4 luglio 2023) Le violenze in Francia dilagano. Avverrà anche in Italia? È l’inizio della fine delle democrazie europee?Vito Foresivia email Gentile lettore, alla prima domanda rispondo: non ora. Alla seconda: in certo modo sì. Provo a spiegare. Ho scritto altre volte che “lo Stato autoritario oggi può essere una deformazione della democrazia”. Ciò avviene perchéi partiti da destra a sinistra hanno abbracciato il capitalismo neoliberista e si somigliano come gocce d’acqua. Che differenze vede tra Pd, Iv, FI e FdI, a parte poche sfumature su diritti civili ed Lgbt? L’unica alternativa, i 5 Stelle, non a caso è osteggiata dall’intero sistema omologato. Lo stesso fenomeno accade in varie misure in Europa: per esempio, il governo Tory in Uk vuole deportare in Ruanda gli immigrati e l’opposizione tace e acconsente. Il governo socialista in Danimarca, col plauso delle destre, ha ...