Le assurde critiche a Natalia Paragoni per la foto con il pancione in vista

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 4 luglio 2023)ha pubblicato sui canali social alcuni scatti del concerto benefico di Fedez, Love Mi, organizzato in piazza Duomo lo scorso 27 giugno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso una serie di immagini in cui indossa un crop–top di colore bianco che lascia scoperto ile, per questo motivo, alcuni haters hanno invaso il suo ultimo post di commenti (non richiesti), accusandola di esibizionismo. “Se non mostri la pancia gravida ormai non sei nei trend – si legge tra i commenti delle sue ultime– Questo esibizionismo di mostrare sempre la pancia… Io questo outfit lo trovo volgare e per nulla raffinato”, hanno dichiarato altri utenti, riempiendola di giudizi negativi. A quel punto, la futura mamma ha deciso di rispondere in prima persona alle polemiche sollevate sui social condividendo ...