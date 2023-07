Le anticipazioni del 4 Luglio 2023 de La Promessa | la scelta di Pia

(Di martedì 4 luglio 2023) Il 4, su Canale 5, a partire dalle 14.45, andrà in onda una nuova puntata de La. La TV soap verrà travolta da dinamiche ancora più profonde. I personaggi dovranno prendere delle decisioni importanti che li metteranno a dura prova. In particolare, Jimena e Manuel trascorreranno del tempo insieme, mentre Pia farà una richiesta a Cruz. Catalina esprimerà le sue preoccupazioni e Lope verrà a conoscenza di una grande notizia. Potrebbe interessarti: Come guardare l’ultima puntata de LaTutte ledel 4de La: il confronto tra Curro e Jana Nella puntata del 4de La, Jana non getterà la spugna. Continuerà a provare ad avvicinarsi a Curro, nella speranza che tra ...

Zuleyha riprende in mano la sua vita, nelledi Terra Amara5 luglio 2023 A Cukurova è tempo di nuovi arrivi . Per le stradepaese di aggira un giovane di bell'aspetto, Fikret . ...A fornire alcuneè stato il produttore statunitense Kevin McKeon, nel corso di un'...avrebbe già stipulato un accordo per realizzare un film sul dinosauro rosa Barney di proprietà...Trame eBeautiful: Quinn consiglia a Carter di trovare una nuova compagna fuori dalla ... È emerso che tra loro c'è ancora molto affetto ma entrambi non vogliono ricadere negli errori...

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 luglio: sta per crollare il castello di carte di Lara NapoliToday

Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana 10-14 luglio 2023, rivelano che ci sarà spazio per una importante evoluzione del legame tra Giulia e Luca, anche se Renato non la prenderà per nien ...