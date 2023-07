Le alleanze in Ue dividono il centrodestra in Italia

(Di martedì 4 luglio 2023) (Adnkronos) – Servizio EVAnews. Due posizioni completamente diverse. Difficili da conciliare. Lein vista delle prossime elezioni europee aprono una crepa tra Lega e Forza. Da una parte Matteo Salvini, che ha incontrato in videoconferenza Marine Le Pen, e ha chiarito che per il carroccio non è il momento dei diktat, né di decidere a priori chi escludere dal progetto di centro destra Europea. Tanto più se quei diktat arrivano da chi fino oggi è stato a braccetto di Pd e socialisti in Ue. Dall’altra parte, e con toni inequivocabili, il presidente di Forzae il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Noi correremo con la lista di Forza, con la scritta Partito Popolare Europeo. Noi siamo il Partito Popolare Europeo in. Questo lo diciamo in maniera molto chiara. Con ...

"Intanto - osserva - a Bruxelles si creanoallargate alternative alla sinistra. È una fase stimolante, i Conservatori e l'Italia possono giocare un ruolo centrale". Loading... L'auspicio ......tra i ministri già si lavora per costruire le'. I FATTORI DECISIVI PER LA NOMINA DEL NUOVO CAPO DELLA BEI 'Per gli incarichi economico - finanziari, in genere, i Paesi Ue sisecondo ......non è pronta per trovare le ragioni che ci uniscono e farle prevalere su quelle che ci. ... Che schema adotterete in termini diNoi vogliamo mettere insieme tutte le forze centriste ...

Maggioranza in ordine sparso sulle alleanze nell’Ue, dove si dividono le strategie dei partiti Il Sole 24 ORE

