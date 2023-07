Lazza l’esplosivo live sold out al Rock in Roma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 4 luglio 2023) Sulla fiammeggiante scia delOUVER-TOUR, tournée nei palasport italiani che ha registrato il tutto esaurito in ogni sua data, il cantante e pianista milanese da oltre 3 miliardi di stream ha portato tutta la sua carica esplosiva alin. Un altro appuntamento della lunga serie di– prodotti da Vivo Concerti e Next Show – che da qui a settembre lo vedrà calcare i palchi dei principali festival estivi italiani e non. Una catena di adrenalinici appuntamenti arrivano ora a rinfrescare la calda stagione deitoccando tutta l’Italia, e con l’imperdibile tappa a Budapest, il Main Stage dello Sziget Festival.-tra i top player, con Sfera Ebbasta e BLANCO, presenti nel nuovissimo singolo di Drillionaire, BON TON– marchierà a fuoco l’estate 2023 assicurando ...