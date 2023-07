... Abruzzo,, Marche e Umbria: i movimenti della terra di crisi e rinascita che cambiano per ... il 2 e il 3 settembre; confermata la direzione artistica a tre, come scelto dalla Federazione già ...Il Premio per la Radio sarà consegnato a "in Barcaccia. Largo ai giovani!", format di Rai ... Sotto l'Alto Patrocinio del Parlamento europeo, Ministero della Cultura, Regione, Roma Capitale, ...... Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto; Centro : Abruzzo,, ... nel Quadro Oneri e spese del Modello 730 contenente le variecon diritto allo sgravio IRPEF ...

Lazio, voci dalla Spagna: un club interessato a Mario Gila Calciomercato.com

Prosegue a gonfie vele 'Essere Laziali', la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024 della Lazio. A 10 giorni... Tra i profili sondati dalla Lazio nel ruolo di vice Immobile il nome più accredit ...Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, blinda Fabiano Parisi. Il promettente terzino sinistro ha disputato una grandissima ...