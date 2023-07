...sta compiendo manovre di disturbo per non far rinforzare una diretta concorrente come la. ... inserito nella lista dallo scouting Picchioni come. C'è anche Lucas Vazquez del Real, Zaha è ...Per l'attacco dellaspunta anche il nome di Matteodel Napoli, potrebbe essere lui l'esterno per Sarri Per l'attacco dellaspunta anche il nome di Matteodel Napoli, potrebbe essere lui l'...Sarri puntama il calciatore giura amore eterno al Napoli Lala prossima stagione sarà chiamata ad affrontare oltre il campionato e la coppa nazionale, anche la Champions League . Il ...

Lazio, spunta l'idea Politano: il procuratore del giocatore può essere fondamentale Fantacalcio ®

ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Lazio su Politano. Sarri prova l'affondo per l'azzurro: rinnovo in stand-by. L'edizione odierna del quotidiano, fa sapere che il ...Eccolo il primo colpo, proseguite pure quel coro: Pedro, Pedro, Pedro, Pe, praticamente il meglio... Della Lazio: «Considero il suo contratto già rinnovato. Io non mi lascio ...