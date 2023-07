Lazio | per l'attacco piace un ex Milan

... Marco Roberti (Presidente ConfProfessioni), Giovanni Battista Calì (Presidente ODCEC di Roma)... Alessandro Parrotta (Avvocato, Direttore dell'Istitutogli Studi Politici, Economici e ...Commentaprimo Il dopo Frattesi può essere Daniel Boloca , giocatore che nelle settimane scorse era stato accostato anche alla: secondo quanto riferito da Sky , il classe '98 è valutato circa 7/8 ......Rodriguez ha individuato nello spagnolo il profilo idealerinforzare la difesa nel suo progetto tattico. L'ex canterano del Real nell'ultima stagione non ha trovato grande continuità alla, ...

Lazio, per la fascia spunta l'idea Politano Corriere dello Sport

Calciomercato Lazio, per l’attacco biancoceleste spunta un nuovo nome ovvero quello di Sanabria del Torino: tutti i dettagli La Lazio è a lavoro per rinforzare la propria rosa in vista della prossima ...L'ex calciatrice e allenatrice della Lazio Women Carolina Morace è pronta a tornare in panchina questa volta in Ighilterra. La Morace sarà infatti il nuovo tecnico ...