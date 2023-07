Lazio | c'è Kerkez per la fascia sinistra Il terzino ha detto sì ai biancocelesti

... prima di spendere soldi per Parisi oa sinistra. Mancano pochi giorni al ritiro di Auronzo, ... Lasi ritroverà con lo zoccolo duro che ha conquistato il secondo posto, compresi i big in ...piaceva anche al Benfica, che però non sembra essere più un'opzione visto il mancato accordo. ma c'è differenza sulle valutazioni che Bologna efanno del calciatore. FOTOGALLERY %s Foto ...2023 - 07 - 03 18:13:18, anche il Bournemouth suMilosè uno degli obiettivi per la fascia sinistra della. Sul terzino dell'Az però è forte anche l'interesse del Bournemouth,...

La Lazio ha il sì di Kerkez dell'AZ GianlucaDiMarzio.com

Eccolo il primo colpo, proseguite pure quel coro: Pedro, Pedro, Pedro, Pe, praticamente il meglio... Della Lazio: «Considero il suo contratto già rinnovato. Io non mi lascio ...[themoneytizer id=”99064-6] Eccolo il primo colpo, proseguite pure quel coro: Pedro, Pedro, Pedro, Pe, praticamente il meglio… Della Lazio: «Considero il suo contratto già rinnovato. Io non mi lascio ...