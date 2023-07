L’autonomia bocciata da tutti | anche i tecnici scaricano il governo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 4 luglio 2023) Un’altra grana per ilMeloni arriva sulla riforma delabbandonano l’esecutivo, come nel caso dei quattro dimissionari del Comitato tecnico che ha il compito di costruire l’infrastruttura alla base deldifferenziata, ovvero i Livelli essenziali delle prestazioni. Come racconta Il Sole 24 Ore, le dimissioni sono arrivate dai due ex presidenti della Corte costituzionale, Giuliano Amato e Franco Gallo, dall’ex presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, e dall’ex ministro della Funzione pubblica, Franco Bassanini. In una lettera al ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, e al presidente del Comitato, Sabino Cassese, hanno annunciato le dimissioni: “Siamo costretti a prendere atto che non ci sono più le condizioni per una nostra ...