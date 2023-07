L’auto è sempre più malata di obesità | come dare torto ai giovani ‘SUV-versivi’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 luglio 2023) Iambientalisti non sono più quelli di una volta. Cinquantatré anni fa, durante la prima Giornata della Terra del 22 aprile, 20 milioni di americani scesero in piazza chiedendo un’azione immediata per un problema urgente di salute pubblica: l’inquinamento ambientale. “Una malattia ha contagiato il nostro Paese” avvertivano idirigenti del comitato organizzativo. “I deboli stanno già morendo. Lo smog ha contagiato perfino il Yosemite Park, ha scaricato immondizia nel fiume Hudson, ha spruzzato il Ddt sul nostro cibo e ha lasciato le nostre città in rovina. Il suo artefice è l’uomo”. Queiascoltavano Randy Newman cantare Burn on: un brano magico, malinconico, sardonico sul fiume Cuyahoga che aveva perfino preso fuoco a Cleveland perché carico di rifiuti petroliferi. Nel 1990, la condivisione di quella giornata a ...