Laurea honoris causa a Ruffini dall' Uca | ' un a d visionario'

(Di martedì 4 luglio 2023) L'amministratore delegato di Moncler, Remo, è stato insignito dellain Arts - Fashion and Entrepreneurshipa University for the Creative Arts (UCA), una delle più ...

L'amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini, è stato insignito dellaCausa in Arts - Fashion and Entrepreneurship dalla University for the Creative Arts (UCA), una delle più prestigiose università specialistiche del Regno Unito, come riconoscimento del ...Nuovi protagonisti e nuove sonorità per il 20 luglio, con il Maestro Luigi Lai, recentemente onorato dellacausa presso l'Università di Bologna, che accompagnato da Mauro Mibelli, ...Che nell'Aula Magna del Dipartimento di Scienze Veterinarie gli ha conferito laMagistraleCausa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. La Laudatio è stata ...

Messina. Laurea honoris causa al campione di equitazione Lorenzo De Luca Tempo Stretto

L'amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini, è stato insignito della Laurea Honoris Causa in Arts - Fashion and Entrepreneurship dalla University for the Creative Arts (UCA), una delle più pres ...L’ateneo, una delle più prestigiose università specialistiche del Regno Unito, ha riconosciuto il contribuito dell’amministratore delegato del gruppo Moncler nei campi della moda e del business. La ce ...