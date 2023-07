(Di martedì 4 luglio 2023) Professori e compagni la aspettavano in classe per sostenere l’esame di maturità. Alla prova orale, però, ladinon c’è arrivata. È successo domenica 2 luglio, intorno alle 23, quando la giovane tornando a casa è statada un’auto, costringendola a posticipare l’esame. Una serata particolare per la, iscritta a un istituto superiore del capoluogo: la mattina del 3 luglio avrebbe dovuto sostenere infatti la prova finalematurità e chiudere il suo percorso scolastico. Mentre rincasava a casa invece, è stata colpita in pieno da un’auto che sfrecciava in via Torre la Felce, lache taglia via Romagnoli, all’ingresso nordcittà. Conducente scappato senza prestare soccorso La giovane è stata...

Latina, studentessa investita la notte prima dell'esame da un pirata della strada

