Latina | incendio scoppia in un ristorante | 20 pompieri in azione per spegnere il rogo

(Di martedì 4 luglio 2023)– Mattinata di paura a, dove, poco dopo le 10 di oggi martedì 4 luglio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco è intervenuto per undivampato all’interno di un. Sono iniziate le operazioni di spegnimento, mediante l’intervento complessivo di tre squadre e due autobotti per un totale di circa 20 operatori dei vigili del fuoco, valse a contenere i danni. Le fiamme, all’arrivo dei, erano generalizzate e stavano interessando sia l’area esterna, costituita da una tettoia in legno, che la struttura principale. Successivamente, è stato effettuato un controllo tecnico della scena con personale del N.I.A.T. VF (Nucleo Investigativo AntTerritoriale) per verificare la possibilità di accertare l’origine delle cause ...

... le criticità emerse - aveva sottolineato - proprio in seguito all'del quinto, e meno di 48 ore dopo, del primo chiosco. 'Il Comune di- ha sottolineato - farà la sua parte per la ......nel processo sul Nuovo Clan Partenio - attacca la testimone della procura che dal carcere di...da Beniamino Pagano dalla sua abitazione e portata da Pasquale Galdieri poco prima dell'......peraltro era pienamente consapevole come dalla fiamma della nazione potesse scaturire l'... dove fossero rappresentate tutte le anime del continente, la, la germanica e la slava. Al ...

Latina, Violento incendio distrugge ristorante latinaoggi.eu

Incendio a Latina, oggi 4 luglio 2023. Il rogo è avvenuto in via del Crocefisso ed ha coinvolto un ristorante.Paura questa mattina intorno alle 11 a Borgo Santa Maria, alla periferia di Latina. Un violento incendio è divampato in ...