(Di martedì 4 luglio 2023) Hanno lasciato ladi tre anni da sola, chiusa in macchina, al, in un parcheggio di un centro commerciale. Si tratta di una coppia di origine spagnola denunciata dai carabinieri di ...

la bimba di tre anni chiusa in macchina nel parcheggio del centro commerciale Le Gru perché dovevano fare la spesa e vengono denunciati per abbandono di minore. Protagonisti due nonni di ...Hanno lasciato ladi tre anni da sola, chiusa in macchina, al caldo, in un parcheggio di un centro commerciale. Si tratta di una coppia di origine spagnola denunciata dai carabinieri di Rivoli, nel Torinese, ...Oggi, all'arrivo dellanumero due, sono i nonni ancora al lavoro a sovvenzionare l'asilo ... Il 65 per cento delle donne cheil lavoro, e con lui tutele, contributi e garanzie per se ...

Lasciano la nipotina in auto al caldo, denunciati i nonni - Cronaca Agenzia ANSA

Hanno lasciato la nipotina di tre anni da sola, chiusa in macchina, al caldo, in un parcheggio di un centro commerciale. Si tratta di una coppia di origine spagnola denunciata dai carabinieri di Rivol ...Lasciano la bimba di tre anni chiusa in macchina nel parcheggio del centro commerciale Le Gru perché dovevano fare la spesa e vengono denunciati per abbandono di minore. Protagonisti due nonni di orig ...