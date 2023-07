Las Palmas | Las Palmas inizia ad alleggerire il personale

Leggi su justcalcio

(Di martedì 4 luglio 2023) 2023-07-04 20:16:11 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: EAll’UD Lasnon tutto è interesse e acquisti. I gialli devono anche introdurre sul mercato i giocatori che non hanno. Oggi il club ha annunciato la partenza di Ale García, che giocare in prestito all’Antequera. L’attaccante ha esordito lo scorso anno in Seconda Divisione, ma non ha avuto continuità pur essendo in prima squadra. Né il terzo portiere, Javi Cendn, continuerà al club. Il tuo destino potrebbe essere Ercole. Il portiere catalano sa che a 22 anni ha bisogno di minuti per progredire e al club la sua porta è chiusa con lvaro Valles e lex Domnguez. Inoltre, l’UD è ancora in trattativa con Aarn Escandell, il portiere del Cartagena. Come ha dichiarato lo stesso presidente dell’Efese, Aaron vuole giocare in ...