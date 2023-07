Bruno Delnegro è statograzie all'attività dei carabinieri del Nucleo Investigativo dell'che, partendo dal ritrovamento del cadavere nudo e senza documenti, e concentrando gli ...La Guardia di Finanza hasette mitragliatori AK - 47 e due Imi Uzi capaci di sparare ... Leggi Anche Matteo Messina Denaro ricoverato all'ospedale dell'per essere sottoposto a una ...... per ragioni di privacy, non è stato. Ora che il peggio è passato, Madonna sta ... un piccolo centro di appena mille abitanti alle porte de L', mentre la madre era di origine franco - ...

L'Aquila, identificato cadavere scoperto un anno fa in un sacco a pelo: è un anziano di Trani | Indagati i tre figli TGCOM

Dopo un anno di accertamenti è stato identificato il corpo senza vita rinvenuto la scorsa estate nella frazione del comune di Anversa degli Abruzzi, in provincia dell’Aquila. Si tratta di Bruno Del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...