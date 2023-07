L’anarchia del mercato del nichel

Leggi su panorama

(Di martedì 4 luglio 2023) L’8 marzo 2022, il London Metal Exchange decise di sospendere le negoziazioni sula causadella crescita incontrollata dei prezzi, sul contratto a tre mesi, che aveva superato i 100.000 dollari per tonnellata con un incremento del 250% in due sedute. Si trattò di una decisione senza precedenti: non tanto per la sospensione delle contrattazioni quanto perché, il più anticodei metalli del mondo, decise di cancellare tutte le negoziazioni diche avevano avuto luogo in precedenza quella mattina. L'amministratore delegato del London Metal Exchange, Matthew Chamberlain, per salvare i broker dalle margin call che non potevano permettersi di pagare, stimate in oltre 12miliardi di dollari, ha annullato le transazioni che regolarmente avevano avuto luogo prima della sospensione, spazzando via miliardi di dollari di ...