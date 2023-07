Lampedusa | Johansson visita hot spot | ' Sfida europea | l' Italia non è sola'

Accompagnata dal ministro dell' Interno Piantedosi , la commissaria europei agli Affari Interni Ylvaè oggi aper una visita lampo all'interno dell'hot spot di contrada Imbriacola. "Questa non è solo una sfida italiana, ma una sfida europea. Non siete soli". comirato_2.jpg ......alle cattive condizioni del mare sono r ipresi nelle scorse ore gli sbarchi di migranti a... Matteo Piantedosi, e della commissaria europea agli Affari interni, Ylva. Altri 63, tra ..., 04 LUG Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva, sono atterrati all'aeroporto di. Con loro anche il commissario straordinario per l'emergenza immigrazione clandestina, il prefetto Valerio Valenti. Ad accogliere la delegazione ci ...

Johansson a Lampedusa per visitare i luoghi sotto pressione - Europa Agenzia ANSA

Gli ultimi arrivati sono 45 profughi soccorsi dalla Guardia costiera in area Sar italiana nella notte. Oggi sull'isola il ministro dell'Interno Piantedosi, e la commissaria europea agli Affari Interni ...(LaPresse) Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson stanno visitando l'hotspot ...